Подвиги героев СВО включат в учебники по истории – Кравцов

Фото: Минобороны РФ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что подвиги российских героев специальной военной операции на Украине войдут в школьные учебники по истории. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Да, обязательно в учебниках это будет. Уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть", – отметил Кравцов.

Он добавил, что новые единые программы по истории уже подписаны и направлены в министерство юстиции РФ.

Ранее Кравцов рассказывал, что учебники истории для российских школ будут содержать раздел, посвященный СВО на Украине.

В июне стало известно, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция могут войти в курс истории для учеников 10–11-х классов.

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