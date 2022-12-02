Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Учебники истории для российских школ будут содержать раздел, посвященный специальной военной операции на Украине, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Да, обязательно в учебниках это будет", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что данные разделы будут включены в новые программы по истории. По его словам, они уже подписаны и направлены в Минюст.

Ранее Кравцов заявил, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут отражены в школьных учебниках по истории.

В июне сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция могут войти в курс истории для учеников 10–11-х классов в РФ.

В Минпросвещения отмечали, что СВО будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".

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