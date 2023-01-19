В "Московской электронной школе" появились советы по выбору профессиональной траектории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Московской электронной школе" в сервисе "Портфолио учащегося" ученики с 5-го по 10-й класс смогут получить рекомендации по выбору образовательного направления и предпрофессионального класса.

Для этого необходимо заполнить анкету о своих увлечениях и хобби. Система изучит интересы школьника и предложит самые лучшие образовательные вертикали. Рекомендации помогут ученику найти наиболее удачный профиль.

"Персонализация образования – важный мировой тренд, который доступен московским школьникам. Он ориентирует учебный процесс на потребности каждого конкретного ребенка. Это возможно благодаря цифровизации образования и современным электронным сервисам", – цитирует заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову портал мэра и правительства столицы.

На данный момент для школьников представили обучение по пяти образовательным направлениям: математической, лингвистической, естественно-научной, спортивной и IT. На основе этих программ также создали отдельные вертикали подготовки, в том числе классы космического и авиастроительного направлений. Помимо обучения сервис подберет школьникам кружки и секции.

Ранее сообщалось, что школьников могут обязать заниматься общественно-полезным трудом с согласия родителей. Термин "трудовое воспитание" предполагается добавить в Федеральный закон "Об образовании".

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