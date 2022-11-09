Волынец прокомментировала введение к школах курсов военной подготовки

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Школьники должны знать основы военной подготовки, но нужно надеяться, что эти знания им никогда не пригодятся. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на детского омбудсмена в Татарстане, основателя Центрального совета Национального родительского комитета Ирину Волынец.

Она пояснила, что курсы будут проводить в рамках ОБЖ, поэтому нагрузка на детей не увеличится. Кроме того, Волынец выразила мнение, что новые знания будут давать только старшеклассникам.

Вместе с тем она добавила, что основы дисциплины, связанные с безопасностью и правильным поведением во время ЧС, можно рассказывать школьникам любого возраста.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России в следующем учебном году. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.



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