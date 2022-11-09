12:05Общество
Курс по начальной военной подготовке появится в школах в новом учебном году
Фото: ТАСС/Антон Денисов
Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.
По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов предложил ввести в школах предмет "начальная военная подготовка". Позже глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала эту идею. Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов назвал это предложение актуальным.
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