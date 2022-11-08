В СФ поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы

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Глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая. <...> Я думаю, это [можно сделать] – просто в рамках изменения школьных программ", – заявила сенатор.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести новый школьный предмет под названием "начальная военная подготовка".

Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов отметил актуальность данной темы и поддержал инициативу. По мнению Герасимова, на изучение данного предмета можно было бы выделить 140 часов в последние два года школьного образования.

В начале ноября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил увеличить срочную службу в армии до двух лет ради более качественной подготовки призванных. В Совфеде позже сообщили, что проконсультируются по этому вопросу с силовыми ведомствами.

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