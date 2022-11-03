Совфед рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Совете Федерации пройдут консультации с силовыми ведомствами по вопросу возвращения двухлетнего срока службы по призыву, сообщил РИА Новости глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.

По его мнению, идею поддержат. Сам он предложение назвал правильным, отметив, что техника совершенствуется, мир движется вперед, в вооруженные силы поступают новые системы, освоить которые за один год невозможно.

"Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано", – подчеркнул Бондарев.

По словам сенатора, жизнь сама подсказывает, что это необходимо. При этом он затруднился спрогнозировать сроки, когда могут принять такое решение.

С инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.

Он добавил, что это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности армии. Он также допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

1 ноября в России начался осенний призыв на службу в армии. Он продлится до 31 декабря. Этой осенью планируется призвать порядка 120 тысяч человек, что примерно на семь тысяч меньше, чем годом ранее.

Как заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники, которые поступят на военную службу, в зону спецоперации направляться не будут. Также их не планируется привлекать к участию в боевых действиях после прохождения ими службы.



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