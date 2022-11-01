Завершивших службу призывников отправят домой – Шойгу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Призывников, завершивших военную службу в армии, будут отправлять домой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он также заверил, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут. По словам главы военного ведомства, они будут выполнять задачи в соответствии с предназначением воинских частей.

1 ноября в России начался осенний призыв на службу в армии по указу Владимира Путина "О призыве на срочную службу" от 30 сентября. Он продлится с 1 ноября по 31 декабря. Число призывников в 2022 году станет меньше, чем годом ранее. Тогда на срочную службу призывали 127,5 тысячи граждан России. Этой осенью призыву будут подлежать 120 тысяч человек.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский уточнил, что призывников, проходящих срочную службу в российской армии, не будут отправлять для участия в специальной военной операции на Украине.

Накануне Шойгу сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Он поручил доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации до 1 ноября.

Согласно заявлению оборонного ведомства России, подготовка и вручение повесток гражданам в рамках частичной мобилизации прекращаются. Личный состав военкоматов должен был вернуться к штатному режиму работы 31 октября.



Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

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