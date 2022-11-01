В Совфеде предложили сохранять выплату пенсий мобилизованным военным пенсионерам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением сохранить выплату пенсий военным пенсионерам на время частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на копию письма, направленного помощнику президента РФ Максиму Орешкину и вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

Кроме того, сенатор предложил закрепить в законодательстве норму, согласно которой повторное поступление на службу лиц, получающих пенсию за выслугу лет, и приобретение ими вновь статуса военнослужащего не может приводить к снижению размера пенсии.

Как уточняется в письме, по частичной мобилизации призывают военных пенсионеров, если они не достигли предельно возможного возраста нахождения на службе, годны по состоянию здоровья, а также имеют необходимую специальность.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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