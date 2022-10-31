Песков пообещал проинформировать об указе Путина о завершении мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль даст знать, как только Владимир Путин подпишет указ о завершении частичной мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы проинформируем вас дополнительно", – цитирует его РИА Новости.

Говоря о возможных дополнительных мобилизационных заданиях в регионах РФ, представитель Кремля призвал ориентироваться на заявление министра обороны РФ, который ранее сообщил о завершении частичной мобилизации в стране.

В минувшую пятницу, 28 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что, несмотря на завершение мобилизации, военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников для несения службы в зоне СВО.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Министр обороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

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