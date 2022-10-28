Фото: Минобороны РФ

Первого мобилизованного россиянина наградили медалью "За отвагу" в Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Указом президента России было поручено наградить военнослужащего за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Речь идет о жителе Ямала, который сначала вызвался стать участником спецоперации на Украине в качестве добровольца. Позднее его призвали в рамках частичной мобилизации, и он стал проходить дополнительную подготовку.

Медаль вручил руководитель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища генерал-майор Дмитрий Евмененко.

"Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух", – сказал он.

Ранее стало известно, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей ежемесячно.

Уточнялось, что выплаты будут производиться на регулярной основе с момента зачисления в списки личного состава воинской части.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

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