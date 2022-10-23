Мобилизованным будут выплачивать от 195 тыс рублей в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

Отмечается, что выплаты будут производиться на регулярной основе с момента зачисления в списки личного состава воинской части. При этом местонахождение военнослужащего при формировании выплат учитываться не будет.

"Президентом РФ (Владимиром Путиным. – Прим. ред) подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России приняло решение о введении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отсрочка будет действовать три месяца после завершения военной службы по мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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