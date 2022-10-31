Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минобороны заявили о прекращении мероприятий по частичной мобилизации в России. Об этом сообщает ТАСС.

"По поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом ВС РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что мероприятия, связанные с призывом на военную службу в России, прекращены. Помимо этого, в стране прекращается вручение повесток.

Личному составу военкоматов, который задействован в рамках частичной мобилизации, необходимо вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме с 31 октября, сообщили в оборонном ведомстве страны.

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", – заявили в Минобороны РФ.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует население после того, как Владимир Путин подпишет указ о завершении частичной мобилизации в России. При этом, комментируя возможность дополнительных мобилизационных мероприятий в стране, Песков порекомендовал ориентироваться на заявления министра обороны РФ.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Он уточнил, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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