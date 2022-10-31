В Госдуме объяснили получение повесток после окончания мобилизационных мероприятий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

После завершения мероприятий по частичной мобилизации граждане все равно могут получать повестки, сообщил Ura.ru депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Селиверстов.

Он пояснил, что это необходимо для сверки данных военкоматов. По его словам, учет в них устарел.

"Надо это все переводить в цифру, конечно. Если сверка данных, надо идти. Тут ничего такого нет. Что там, в военкоматах, звери, что-ли, сидят? Общая тревожность в обществе есть. Но от всего не убежишь", – подчеркнул Селиверстов.

Он также предупредил, что сообщения о завершении частичной мобилизации не являются гарантией ее завершения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль даст знать, как только Владимир Путин подпишет указ о завершении частичной мобилизации в России.

Говоря о возможных дополнительных мобилизационных заданиях в регионах, представитель Кремля призвал ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее сообщил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.

В минувшую пятницу, 28 октября, Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что, несмотря на завершение мобилизационных мероприятий, военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников для несения службы в зоне СВО.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

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