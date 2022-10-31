31 октября, 23:22Общество
Путин планирует обсудить с юристами необходимость указа о завершении мобилизации
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин планирует обсудить с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России. Такое заявление он сделал по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
При этом он подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена".
Президент добавил, что 260 тысяч из мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Он добавил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена. Министр уточнил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации
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