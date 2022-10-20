В ГД поддержали идею сенатора Джабарова о возвращении двухлетней срочной службы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу сенатора Владимира Джабарова, согласно которой предлагается вернуть двухлетний срок службы в армии, сообщает "Газета.ру".

Депутат выразил мнение, что за год сложно полноценно подготовить военнослужащего. По его словам, также был сделан упор на ДОСААФ, однако допризывная подготовка проводится недостаточно эффективно.

"Это еще раз подчеркивает необходимость прохождения службы в течение двух лет. Я выступаю за это", – заявил Швыткин.

Он отметил, что также нужно задуматься о введении курсов начальной военной подготовки в учебных заведениях.

"Сегодняшняя ситуация, складывающаяся в рамках проведения специальной военной операции, еще раз подчеркивает актуальность этого вопроса и возвращения к нему с возможным принятием на законодательном уровне", – добавил парламентарий.

С инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что предстоящий призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ не будет связан с военной спецоперацией на Украине, все мероприятия будут осуществляться в плановом порядке.

По его словам, все призванные срочники будут проходить службу на территории России вне зависимости от наличия специальности.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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