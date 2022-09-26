Почти 70% россиян поддержали идею обязательной воинской службы для иммигрантов

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Почти 70% россиян поддерживают инициативу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о введении обязательной воинской повинности для выходцев из стран Средней Азии, получивших российское гражданство в течение последних 10 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1 600 экономически активных граждан.

В поддержку данной идеи высказались 68% опрошенных, причем чаще других ее одобряли граждане в возрасте старше 45 лет (74%). Реже остальных ее поддерживали россияне моложе 34 лет (54%).

Против предложения СПЧ выступили всего 14% участников исследования. Отмечается, что основными их аргументами является сомнение в законности данной инициативы и боеспособности такого контингента военнослужащих.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил сделать обязательным прохождение воинской службы для имеющих российское гражданство выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. При этом отказников и членов их семей, уверен общественник, нужно лишать гражданства.

20 сентября Госдума приняла закон, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Документ позволяет таким людям подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.

Позже в этот же день Сергей Собянин сообщил, что столичные власти при взаимодействии с Минобороны РФ развернут в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ.