"Федерация мигрантов" не поддержала идею о службе в армии для новых граждан РФ

Фото: телеграм-канал "АрМИ-2022"
Идея обязать иностранцев, недавно получивших гражданство РФ, проходить срочную службу не имеет смысла, поскольку такие лица запросто смогут уклониться. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил президент "Федерации мигрантов" Вадим Коженов.
"Существует куча людей, которые законно уклоняются. Соответственно, эти же иностранцы так же могут. <...> А мигрант в случае какой-то проблемы, например, уехал к себе на родину на год, про него все забыли. Все прошло, он вернулся. И в чем он виноват?" – сказал Коженов.
Он также усомнился в идее лишать таких людей гражданства за уклонение от службы. Дело в том, что указы о лишении гражданства, как и о его предоставлении, подписывает лично президент РФ. Кроме того, сама по себе эта процедура достаточно сложная. А в случае с предложением СПЧ потребуется еще и принятие особого закона, подчеркнул Коженов.
"У меня большой скепсис в отношении подобных идей, более того, я не вижу в этом никакого смысла", – отметил собеседник издания.
По словам Коженова, сейчас и без каких-либо принудительных мер есть большое количество мигрантов, готовых пойти служить в ВС РФ за российское гражданство. Поэтому вводить какие-то наказания за отказ служить излишне, подытожил он.
Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил сделать обязательным прохождение воинской службы для имеющих российское гражданство выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. При этом отказников и членов их семей, уверен общественник, нужно лишать гражданства.
Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла закон, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Документ позволяет таким людям подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.
Позже в этот же день Сергей Собянин сообщил, что столичные власти при взаимодействии с Минобороны РФ развернут в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
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