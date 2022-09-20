Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и УФМС в Сахарове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти развернут в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт с ВС РФ.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарове" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", – написал мэр Москвы в своем блоге.

Собянин отметил, что центр "Сахарово" представляет собой единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Документ предусматривает внесение поправок в закон "О гражданстве", согласно которым иностранные граждане данной категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

