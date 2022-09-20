Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений

14:28
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичный кабмин окажет поддержку при проведении клинических исследований новых лекарств на базе медучреждений Москвы. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.
"Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в поддержку со стороны правительства входит в том числе подбор площадок с нужными аппаратами и расходниками для проведения исследований, создание команды экспертов и набор пациентов-добровольцев.
Кроме того, компании, занимающиеся подобными исследованиями, смогут возместить ряд затрат на проведение клинического исследования, но не более половины от общей суммы расходов – в отношении лекарств, имеющих особо важное значение для области здравоохранения.
Ранее Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. По его словам, с 2014 года объем инвестиций в фармакологическую промышленность вырос в 10 раз. За счет привлечения средств удалось запустить новые современные заводы, а также реализовать программу офсетных сделок и частных инвестиций.
Мэр отмечал, что в столице уже реализуется несколько мер поддержки фармацевтики в условиях противодействия санкционному давлению. Так, для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке 1 рубль в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: