Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичный кабмин окажет поддержку при проведении клинических исследований новых лекарств на базе медучреждений Москвы. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в поддержку со стороны правительства входит в том числе подбор площадок с нужными аппаратами и расходниками для проведения исследований, создание команды экспертов и набор пациентов-добровольцев.

Кроме того, компании, занимающиеся подобными исследованиями, смогут возместить ряд затрат на проведение клинического исследования, но не более половины от общей суммы расходов – в отношении лекарств, имеющих особо важное значение для области здравоохранения.

Ранее Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. По его словам, с 2014 года объем инвестиций в фармакологическую промышленность вырос в 10 раз. За счет привлечения средств удалось запустить новые современные заводы, а также реализовать программу офсетных сделок и частных инвестиций.

Мэр отмечал, что в столице уже реализуется несколько мер поддержки фармацевтики в условиях противодействия санкционному давлению. Так, для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке 1 рубль в год.

