Собянин утвердил дополнительные меры поддержки медицинских и образовательных организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки для образовательных и медицинских организаций.

"Правительство Москвы установило дополнительную льготу для медицинских и образовательных организаций, которым предоставляются городские нежилые помещения – освобождение от арендной платы до получения лицензий на осуществление соответствующей деятельности, но не более шести месяцев", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что такая мера даст возможность сократить первоначальные расходы организаций перечисленных сфер, а также станет стимулом для вложения в них средств.

В настоящее время получение лицензии и начало осуществления деятельности происходит только после проведения в арендуемом помещении ремонта и приспособления его для ведения профильной деятельности. Существующие правила устанавливают рыночную ставку арендной платы до получения лицензии, однако осуществление деятельности по профилю в тот момент невозможно.

Как отметили в пресс-службе, размер льготной ставки для медицинских и образовательных организаций в настоящий момент составляет 3,5 тысячи рублей в год за квадратный метр. В то время как годовая арендная ставка для организации с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование находится на уровне 1,8 тысячи рублей ежегодно за квадратный метр.

Для 274 организаций общей площадью более 169 квадратных метров установлены льготные ставки.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. По его словам, с 2014 года объем инвестиций в фармакологическую промышленность вырос в 10 раз. За счет привлечения средств удалось запустить новые современные заводы, а также реализовать программу офсетных сделок и частных инвестиций.

В настоящий момент Москва реализует несколько мер поддержки фармацевтики в условиях противодействия санкционному давлению. Так, для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке 1 рубль в год. Кроме того, власти города финансируют проведение клинических исследований лекарственных препаратов и апробацию расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.

