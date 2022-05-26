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Мэр Москвы

10:32

Собянин выделил грант на исследования генетических мутаций у пациентов с онкологией

мэр Москвымедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжат разработку системы профилактического наблюдения пациентов с риском наследственной онкологии. На эти цели Сергей Собянин выделил грант, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы выделило грант ООО "Эвоген" в размере 277,6 миллиона рублей на продолжение научных исследований по внедрению в практику московского здравоохранения инновационных методов лечения онкологических заболеваний, обусловленных наследственными опухолевыми синдромами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице с февраля прошлого года проводится научное исследование генетических мутаций у пациентов с впервые выявленным злокачественным новообразованием молочной железы, раком яичника и колоректальным раком.

В него также включены родственники пациентов, у которых по результатам онкогенетического исследования выявлен риск наследственной онкологии.

В исследовании принимают участие шесть онкологических центров – МКНЦ имени Логинова, МГОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ имени Боткина, ММКЦ "Коммунарка" и ГКБ имени Плетнева.

"Результатом проведения исследований станет разработка системы профилактического наблюдения и обследования пациентов и их родственников для ранней диагностики онкологических заболеваний, обусловленных наследственными опухолевыми синдромами", – добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин подписал постановление о включении отечественного препарата пролголимаб в перечень лекарств для лечения онкологических заболеваний.

Пролголимаб представляет собой концентрат для приготовления раствора для инфузий и применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых с меланомой. Хорошую эффективность и переносимость вещества показала реальная клиническая практика.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что потенциальное количество пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180 человек.

Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

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