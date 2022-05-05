Собянин включил пролголимаб в перечень используемых в Москве онкопрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о включении отечественного препарата пролголимаб в перечень лекарств для лечения онкологических заболеваний.

Пролголимаб представляет собой концентрат для приготовления раствора для инфузий и применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых с меланомой. Хорошую эффективность и переносимость вещества показала реальная клиническая практика.

"Решение о применении пролголимаба в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества. Потенциальное количество пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180 человек", – отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Мэр напомнил, что правительство РФ приняло множество решений по поддержке фармакологической отрасли в части финансового обеспечения, регистрации лекарств и стимулирования оборотных средств компаний.

