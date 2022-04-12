Мурашко заявил о достаточном запасе лекарств для лечения болезни Паркинсона в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, производителям поручили увеличить выпуск лекарств. Он также рассказал, что Минздрав готовит изменения, обязывающие оптовиков своевременно обеспечивать лекарствами аптеки по заявкам.

Ранее Мурашко заявил о достаточном количестве лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. Он добавил, что по ряду препаратов, в частности от болезни Паркинсона, идет формирование цепочек поставок. Министр выразил уверенность, что данные вопросы будут решены в кратчайшие сроки. Поставки препаратов от болезней щитовидной железы и астмы уже восстановлены.

До этого газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона.

