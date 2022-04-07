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Экономика

05:23

Фармацевтическая компания GSK прекратит продажу витаминов и пищевых добавок в РФ

экономикамедицина

Фото: depositphotos/oskaphoto

Британская фармацевтическая компания GSK прекратит ввоз витаминов и пищевых добавок в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление фирмы.

Отмечается, что также сократится ассортимент средств гигиены полости рта, в частности зубных паст Paradontax, Sensodyne и Aquafresh.

В компании подчеркнули, что продолжатся поставки лекарства и вакцины в Россию.

Ранее французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что прекращает новые поставки лекарств в Россию и Белоруссию. Ограничения не коснутся жизненно важных препаратов и вакцин.

До этого американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила инвестиции и ввоз ряда лекарств в Россию. Отмечалось, что препараты для пациентов с раком и диабетом продолжат поступать в полном объеме.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьюторов лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.

Также, по данным Минздрава, в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.

В России стал снижаться спрос на лекарства

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