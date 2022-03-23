Мурашко заявил, что в РФ нет проблем с производством и поставками лекарств

Фото: Агентство "Москва"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами.

"Делать запасы не нужно", – сказал он на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Также он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов, в том числе для лечения заболеваний щитовидной железы и простуды, связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это, по словам министра, привело к задержкам в логистической цепи.

"По данным системы маркировки лекарственных препаратов, этих препаратов в РФ в первую неделю марта было увеличено в продаже в десять раз. Во вторую неделю марта превышало количество продаж в пять раз", – уточнил Мурашко.

Ранее Михаил Мурашко уже заявлял, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты.

В свою очередь, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.

