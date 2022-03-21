В Росздравнадзоре отметили повышение цен на некоторые препараты

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Заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко заявил о повышении цен на препараты, которые не регулируются властями. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о лекарствах, не входящих в перечень жизненно необходимых и важных. При этом, по словам Пархоменко, колебания цен на эти лекарства происходят в рамках допустимой нормы.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.

Она добавила, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с производством и поставками лекарств. Об этом в том числе свидетельствуют дистрибьюторы и производители отечественных препаратов. Кроме того, Росздравнадзор отслеживает наличие лекарств благодаря системе мониторинга движения препаратов, которая работает уже второй год.

