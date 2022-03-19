Эксперт рассказал, когда утихнет ажиотаж с зарубежными лекарствами

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Нет оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из российских аптек, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, возникающие перебои с поставками в основном связаны с ажиотажным спросом. Специалист считает, что через несколько недель ситуация нормализуется.

"Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50–100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова", – приводит слова Беспалова агентство "Прайм".

На спад ажиотаж пойдет в ближайшие 2–3 недели, считает эксперт, когда люди запасутся жизненно необходимыми препаратами и система обеспечения поставок заработает более четко.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.

Она добавила, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с производством и поставками лекарств. Об этом, в частности, свидетельствуют дистрибьюторы и производители отечественных препаратов. Кроме того, Росздравнадзор отслеживает наличие лекарств благодаря системе мониторинга движения препаратов, которая работает уже второй год.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.

