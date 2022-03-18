В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставками лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Есть некоторые снижения сегодня в аптеках. Но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, имеются в достаточном количестве у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Самойловой, в России в настоящее время не наблюдается проблем с производством и поставками лекарств. Об этом, в частности, свидетельствуют дистрибьюторы и производители отечественных препаратов. Кроме того, Росздравнадзор отслеживает наличие лекарств благодаря системе мониторинга движения препаратов, которая работает уже второй год, пояснила Самойлова.

"На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать, где сколько лекарственных препаратов имеется. Мы можем сказать, что на сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети", – добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.