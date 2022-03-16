Фармкомпания Eli Lilly приостановила инвестиции и экспорт ряда лекарств в Россию

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила инвестиции и ввоз ряда лекарств в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Компания не будет финансировать рекламную деятельность и новые клинические испытания в России.
"Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства производства Lilly", – отметили в пресс-службе.
Компания планирует направить прибыль от продаж в России организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.
Eli Lilly является первой компанией, начавшей промышленное производство инсулина.
Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
По ее словам, инспекция должна была пройти в России 7 марта, однако ее отложили на более позднюю дату.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: