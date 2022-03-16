Фармкомпания Eli Lilly приостановила инвестиции и экспорт ряда лекарств в Россию

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила инвестиции и ввоз ряда лекарств в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Компания не будет финансировать рекламную деятельность и новые клинические испытания в России.

"Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства производства Lilly", – отметили в пресс-службе.

Компания планирует направить прибыль от продаж в России организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Eli Lilly является первой компанией, начавшей промышленное производство инсулина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, инспекция должна была пройти в России 7 марта, однако ее отложили на более позднюю дату.





