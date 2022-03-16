ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" из-за технических сложностей

18:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
По ее словам, инспекция должна была пройти в России 7 марта, однако ее отложили на более позднюю дату.
Симао добавила, что оценка вакцины пострадала из-за ситуации на Украине и санкционных ограничений, возможностей перелета и финансов.
"Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", – цитирует Симао РИА Новости.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что вирус продолжает эволюционировать и остается опасен. Гебрейесус напомнил, что с начала пандемии от COVID-19 скончались более 6 миллионов человек.
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