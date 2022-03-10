Эксперт допустил появление "Дельтакрона" в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 допустил появление штамма коронавируса "Дельтакрон" в России.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что этот вариант инфекции был выявлен в ряде европейских стран: Франции, Нидерландах и Дании. Тем не менее отмечается, что уровень заражения "Дельтакроном" в них остается низким. Эта мутация коронавируса возникла при объединении штаммов "Дельта" и "Омикрон", напомнили в ВОЗ.





Алексей Водовозов врач-терапевт В любом случае "Дельтакрон" доберется и до нашей страны. Вещь эта глобальная. Сейчас, конечно, существенно сократились контакты с внешним миром, может быть, за счет этого произойдет замедление, но тем не менее рано или поздно этот штамм все равно доберется до нас окольными путями.

По словам Водовозова, новый штамм сочетает в себе признаки "Дельты" и "Омикрона". Однако, какие именно, сказать пока сложно, продолжает специалист. "Пока что зафиксировали просто его появление, а для того, чтобы сказать о свойствах, нужны клинические данные. Их пока что мало", – уточнил эксперт.

Терапевт полагает, что коронавирус в ходе развития усиливает свою способность обходить иммунитет. Не исключено, что это распространяется и на "Дельтакрон", считает специалист.

"Основная тенденция, которую мы наблюдаем от штамма "Альфа" к "Омикрону", – это способность убегать от иммунитета. Отбор идет как раз под влиянием этого основного фактора. Поскольку в мире есть довольно большое количество переболевших и привитых, вирус идет по линии обороны от нашего иммунитета и появляются варианты, которые лучше всего от него убегают", – пояснил Водовозов.

Поскольку коронавирус продолжает мутировать, эксперт советует не забывать о вакцинации. "По имеющимся данным, две дозы вакцины плюс бустер позволяют снизить риски тяжелого течения, госпитализации и смерти", – заключил врач.

В конце февраля руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в РФ пока не выявили случаев заражения вариантом коронавируса "Дельтакрон". По ее словам, новая мутация, вероятно, будет по своим свойствам ближе к "Омикрону".

