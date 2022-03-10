Эксперт допустил появление "Дельтакрона" в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 допустил появление штамма коронавируса "Дельтакрон" в России.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что этот вариант инфекции был выявлен в ряде европейских стран: Франции, Нидерландах и Дании. Тем не менее отмечается, что уровень заражения "Дельтакроном" в них остается низким. Эта мутация коронавируса возникла при объединении штаммов "Дельта" и "Омикрон", напомнили в ВОЗ.
По словам Водовозова, новый штамм сочетает в себе признаки "Дельты" и "Омикрона". Однако, какие именно, сказать пока сложно, продолжает специалист. "Пока что зафиксировали просто его появление, а для того, чтобы сказать о свойствах, нужны клинические данные. Их пока что мало", – уточнил эксперт.
Терапевт полагает, что коронавирус в ходе развития усиливает свою способность обходить иммунитет. Не исключено, что это распространяется и на "Дельтакрон", считает специалист.
"Основная тенденция, которую мы наблюдаем от штамма "Альфа" к "Омикрону", – это способность убегать от иммунитета. Отбор идет как раз под влиянием этого основного фактора. Поскольку в мире есть довольно большое количество переболевших и привитых, вирус идет по линии обороны от нашего иммунитета и появляются варианты, которые лучше всего от него убегают", – пояснил Водовозов.
Поскольку коронавирус продолжает мутировать, эксперт советует не забывать о вакцинации. "По имеющимся данным, две дозы вакцины плюс бустер позволяют снизить риски тяжелого течения, госпитализации и смерти", – заключил врач.
В конце февраля руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в РФ пока не выявили случаев заражения вариантом коронавируса "Дельтакрон". По ее словам, новая мутация, вероятно, будет по своим свойствам ближе к "Омикрону".
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