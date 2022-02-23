В России пока не обнаружен "Дельтакрон" – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России на данный момент не выявлено варианта коронавируса "Делтакрон". Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с РИА Новости.
"Данных о нем (о "Дельтакроне". – Прим. ред.) недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", – подчеркнула Черкашина.
Эксперт предположила, что мутации нового варианта происходят в S-белке, который влияет на заразность и способность попадания вируса в клетку. По этой причине новый геновариант, скорее всего, окажется похожим на "Омикрон"-штамм.
Ранее ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе.
В выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находили середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".
Россияне начнут получать QR-код по результатам теста на антитела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: