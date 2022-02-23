В России пока не обнаружен "Дельтакрон" – Роспотребнадзор

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В России на данный момент не выявлено варианта коронавируса "Делтакрон". Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с РИА Новости.

"Данных о нем (о "Дельтакроне". – Прим. ред.) недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", – подчеркнула Черкашина.

Эксперт предположила, что мутации нового варианта происходят в S-белке, который влияет на заразность и способность попадания вируса в клетку. По этой причине новый геновариант, скорее всего, окажется похожим на "Омикрон"-штамм.

Ранее ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе.

В выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находили середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".