Иммунитет после COVID-19 не защищает от повторного заражения – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Полученный в результате COVID-19 иммунитет не дает гарантии от повторного заражения. Об этом "Российской газете" заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что срок вакцинации после перенесенного заболевания зависит от ряда факторов.
"Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации", – рассказала Руженцова.
Ранее она предположила, что штамм коронавируса "Омикрон" может сохраниться в человеческой популяции навсегда. По мнению врача, обозначенная разновидность обладает факторами, которые позволят ей перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации "Омикрона" привели к тому, что вирус теперь фиксируется в верхних дыхательных путях и проникает в организм.
Столичные врачи поделятся с регионами опытом борьбы с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: