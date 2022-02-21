Иммунитет после COVID-19 не защищает от повторного заражения – Роспотребнадзор

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Полученный в результате COVID-19 иммунитет не дает гарантии от повторного заражения. Об этом "Российской газете" заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что срок вакцинации после перенесенного заболевания зависит от ряда факторов.

"Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации", – рассказала Руженцова.

Ранее она предположила, что штамм коронавируса "Омикрон" может сохраниться в человеческой популяции навсегда. По мнению врача, обозначенная разновидность обладает факторами, которые позволят ей перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации "Омикрона" привели к тому, что вирус теперь фиксируется в верхних дыхательных путях и проникает в организм.

