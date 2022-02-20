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общество

09:25

Врач Руженцова допустила, что "Омикрон" навсегда сохранится в человеческой популяции

общество

Фото: depositphotos/kasto

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предположила, что штамм коронавируса "Омикрон" может сохраниться в человеческой популяции навсегда. Об этом сообщает "Российская газета".

По мнению врача, обозначенная разновидность обладает факторами, которые позволят ей перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации "Омикрона" привели к тому, что вирус теперь фиксируется в верхних дыхательных путях и проникает в организм.

Дополнительным негативным условием является холодная и влажная погода, которые повышают восприимчивость слизистых оболочек и носоглотки человека.

"Однако это не препятствует появлению новых мутаций, которые способны дать коронавирусу новые преимущества, помогут вновь преодолевать сформированные к предыдущим штаммам иммунные барьеры", – добавила Руженцова.

По мнению вирусолога Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, мутации в геноме штамма коронавируса "Омикрон" могут спровоцировать его ослабление. Специалист предположил, что вариант COVID-19 может выродиться.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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