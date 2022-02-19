Юрист рассказал, как получить налоговый вычет после лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, где есть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Об этом заявил юрист Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.
Эксперт рассказал, что вычет можно получить и с покупок в аптеках. Однако эта льгота распространяется только на рецептурные препараты.
"Реабилитация после коронавирусной инфекции также может попасть под налоговый вычет, если процедуры относятся к медицинским услугам", – подчеркнул Андреев.
Юрист добавил, что для получения вычета за 2021 год есть три года для подачи заявления. Для этого нужно получить специальную справку в медорганизации и документ об оплате медицинских услуг. Андреев отметил, что гражданину также необходимо получить специальную справку.
"Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, не надо никуда ходить. Предельная сумма для получения налогового вычета – 120 000 рублей, вы сможете вернуть до 15 600 рублей", – пояснил юрист.
Андреев заметил, что предел вычета по дорогостоящему лечению по отдельно утвержденному правительством списку доходит до 2 миллионов рублей.
В России за сутки госпитализировали 15 062 пациента с коронавирусом, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, рост зафиксирован в 15 субъектах. За последние сутки от коронавируса вылечились 191 098 человек.
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