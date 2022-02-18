Гинцбург сообщил о наборе добровольцев для исследования поливалентной вакцины от COVID-19

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Первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины от COVID-19 могут завершиться к сентябрю, в настоящее время идет набор добровольцев, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

"Если все будет благополучно, к сентябрю месяцу мы сможем завершить первую-вторую фазу клинических испытаний и даже постараться эту технологию передать на нашу большую фарму. Идет набор добровольцев для этого исследования", – отметил Гинцбург.

Кроме того, директор Центра имени Гамалеи заявил, что для остановки мутации коронавируса нужно в течение 6–8 месяцев достичь коллективного иммунитета, в том числе за счет вакцинации.

"Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией", – уточнил специалист.

Гинцбург подчеркнул, что эволюция вируса будет происходить всегда, но на данный момент непонятно, станет ли будущий штамм генетически значимым.

"Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым", – отметил эксперт.

По словам Гинцбурга, не сделавшие прививку от COVID-19, но уже перенесшие его люди с большой вероятностью могут заразиться еще раз из-за невысокой специфичности антител в условиях появления новых мутаций.

"Те люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно, у них шанс вторично заболеть за счет невысокой специфичности антител, особенно когда происходит при этом смена штамма с одного на другой", – заключил директор Центра имени Гамалеи.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что появление новых штаммов коронавируса возможно, но маловероятно, поскольку такому сценарию мешают достаточно высокий уровень вакцинации населения Земли и большое количество переболевших. По его словам, к настоящему моменту вакцинацию от коронавируса прошли около 50% населения земного шара.

