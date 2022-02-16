Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил ученый, вакцинацию новым препаратом прошли 53 человека.

"Никаких осложнений у добровольцев нет", – подчеркнул Гинцбург.

Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210.

Остальные пациенты получат препарат в 11 медцентрах по стране, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.

До этого стало известно, что в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник V". В столице испытания проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Препарат вводится в виде спрея двумя компонентами.