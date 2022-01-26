В Москве стартовало исследование назальной вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник". Первые участники уже сделали прививки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Клинические исследования назальной вакцины начались, они проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве они проходят на базе университета им. Сеченова и двух городских поликлиник. Назальная вакцина – это тот же самый "Спутник V", двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Исследования уже начались, и первые участники получили соответствующие вакцины", – рассказала вице-мэр.

Уточняется, что активная фаза исследований продлится 180 дней. В ней примут участие порядка 400 добровольцев, которые за вакцинацию получат не только соответствующий сертификат, но и денежное вознаграждение.

Исследование проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлинике № 2 и диагностическом центре № 5, а также в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России и в ООО "НИЦ ЭКО-безопасность".



Участником может стать любой здоровый гражданин РФ с 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел COVID-19 в последние 6 месяцев, а также не контактировал с заболевшим COVID-19 в последние 14 дней. Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование: помимо сбора анамнеза, в него войдет оценка основных жизненно важных показателей, ЭКГ, анализ крови на уровень антител к новой коронавирусной инфекции и другие исследования. Это поможет определить исходное состояние организма и избежать развития нежелательных реакций и осложнений.

В начале января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в течение ближайших 3–4 месяцев.

По его словам, препарат будет двухкомпонентным. Он, в отличие от вакцины "Спутник V", сможет защитить организм не только от тяжелого течения COVID-19, но и от инфицирования штаммом "Омикрон".

