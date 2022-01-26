Около миллиона москвичей прошли ревакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более шести миллионов москвичей привились от коронавируса, при этом около миллиона человек сделали это повторно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что число тех, кто проходит ревакцинацию, продолжает расти.

Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в 100 различных центрах Москвы. До прохождения процедуры необходимо записаться онлайн, через мобильные приложения, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Без предварительной записи можно привиться в 38 точках, в том числе торговых центрах, офисах "Мои документы" и других популярных местах.

Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. В исследовании примут участие порядка 2,2 тысячи добровольцев.

До этого в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

