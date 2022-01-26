Около миллиона москвичей прошли ревакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более шести миллионов москвичей привились от коронавируса, при этом около миллиона человек сделали это повторно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что число тех, кто проходит ревакцинацию, продолжает расти.
Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в 100 различных центрах Москвы. До прохождения процедуры необходимо записаться онлайн, через мобильные приложения, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.
Без предварительной записи можно привиться в 38 точках, в том числе торговых центрах, офисах "Мои документы" и других популярных местах.
Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. В исследовании примут участие порядка 2,2 тысячи добровольцев.
До этого в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.
В Москве начались испытания назальной вакцины "Спутник V"
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