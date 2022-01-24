Мурашко заявил, что 70% взрослых россиян привились от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Доля вакцинированных граждан среди взрослого населения России составляет 70%. Об этом в ходе сессии Исполнительного комитета ВОЗ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"РФ поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинацией от COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижение охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара", – цитирует Мурашко ТАСС.
Глава Минздрава подчеркнул, что озвученный им показатель в России уже достигнут.
За минувшие сутки в России госпитализировали 5 970 человек с симптомами COVID-19. Это на 3,9% процента меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций фиксируется в 49 регионах страны, а увеличение – в 34.
Всего за последние 24 часа выявили 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на Москву пришлось 19 509 случаев, на Санкт-Петербург – 8 413, Московскую область – 5 980.
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