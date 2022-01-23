"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе – ВОЗ

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что пандемия коронавируса в Европе может завершиться на "Омикроне". Об это сообщает РИА Новости.

"Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии", – заявил эксперт.

Клюге отметил, что после периода резкого роста случаев заражения коронавирусом, а именно штаммом "Омикрон", в Европе некоторое время будет сохранятся глобальный иммунитет, вызванный перенесенной болезнью или вакцинацией.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ предположил, что затишье будет обусловлено сезонными особенностями коронавируса. Ближе к концу 2023 года, считает Ханс Клюге, случаи заражения COVID-19 вырастут, но не до уровня пандемии.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове ранее предупредила о возможной более высокой заразности будущих штаммов коронавируса.