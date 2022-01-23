Инфекционист рассказал, как определить у себя "Омикрон"

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Заражение "Омикрон"-штаммом коронавируса можно отличить по характерным симптомам, заявила специалист по инфекционным заболеваниям и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг.
По ее словам, характерными симптомами заражения "Омикроном" являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. При этом, в отличие от штамма "Дельта", инфицированные этим вариантом коронавируса не теряют обоняние или вкус.
"Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом", – сказала Полинг в эфире телеканала NBC News.
Инфекционист добавила, что к таким выводам исследователи пришли по итогу наблюдений за больными. Перечисленные признаки встречаются не у всех групп населения, однако могут помочь при так называемой самопроверке на коронавирус.
Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что основное отличие "Омикрона" от "Дельты" заключается в том, что первый не стремится проникнуть в легкие. Для нового штамма коронавируса, по его словам, больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей.
В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона". По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".
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