Вирусолог допустил окончание пандемии в России в марте 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона", заявил телеканалу "Звезда" вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".
"Я сужу просто по тому, что происходит в других странах. В странах Африки, где примерно через месяц после начала был достигнут пик и пошло вниз, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где тоже сейчас уже идет снижение", – пояснил специалист.
При этом Альтштейн подчеркнул, что спрогнозировать точный уровень снижения заболеваемости трудно. Он напомнил, что динамика заражений должна еще стабилизироваться и выйти на плато. Для его уменьшения и ускорения конца пандемии вирусолог призвал вакцинироваться.
Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, что если волна "Омикрон"-штамма будет распространяться в России такими же темпами, как и в других странах, то в начале февраля число заболевших коронавирусом россиян может вырасти до 80–90 тысяч человек в сутки.
Таким образом, отметил он, число переболевших новым штаммом COVID-19 россиян к весне составит 1,5–2 миллиона. Специалист подчеркнул, что течение волны будет зависеть от самих граждан.
В Москве ожидается рост заболевших коронавирусом из-за штамма "Омикрон"
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