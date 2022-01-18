Иммунолог рассказала, как защититься от "Омикрона" в коллективе

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Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как защититься от "Омикрон"-штамма тем, кто работает в больших коллективах. По словам специалиста, в первую очередь нужно не забывать о прививках.

"Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться", – сказала она в интервью радио Sputnik.

Также следует соблюдать социальную дистанцию, добавила Ярцева, использовать маски и внимательно относиться к коллегам.

"Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу", – добавила иммунолог.

Она отметила, защитным функциям организма вредят стрессовые ситуации, поэтому их следует избегать. Помимо этого, добавила специалист, необходимо укреплять иммунитет.

"Больше спите и старайтесь питаться правильно, это тоже укрепит иммунитет", – посоветовала Ярцева.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" в России начнет снижаться к концу января – началу февраля. По словам вирусолога, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения.