Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости "Омикроном" в РФ к концу января

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" начнет снижаться к концу января – началу февраля, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вирусолога, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения.
"По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса, его инфекционность, скорее всего, снижается. Это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне", – пояснил Альтштейн.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" несерьезной инфекцией.
До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.
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