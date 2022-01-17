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Общество

11:37

Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости "Омикроном" в РФ к концу января

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" начнет снижаться к концу января – началу февраля, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вирусолога, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения.

"По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса, его инфекционность, скорее всего, снижается. Это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне", – пояснил Альтштейн.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" несерьезной инфекцией.

До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.

Москвичам рассказали о готовности к распространению "Омикрон"-штамма

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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