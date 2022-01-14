"Омикрон" преимущественно циркулирует среди молодых – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На сегодняшний день штамм коронавируса "Омикрон" циркулирует преимущественно среди молодого поколения граждан. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина", – сказал он.

По словам мэра, при "Омикроне" болезнь протекает легче, в частности, среди инфицированных им меньше средних и тяжелых случаев, однако готовиться надо к любому варианту развития событий.

За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 5 712 случаев, на Подмосковье – 1 990. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, более чем у половины инфицированных в Москве выявляется штамм "Омикрон".

