В России выявили 23 820 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. В 3 547 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 5 712 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 2 708, на Московскую область – 1 990, на Нижегородскую область – 743, на Свердловскую область – 536, на Краснодарский край – 465, на Ростовскую область – 422, на Ставропольский край – 386, на Пермский край – 358, на Алтайский край – 301.
С начала пандемии в России зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Калмыкии и Ульяновской области.
За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 739 человек, за весь период пандемии скончались 319 911 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 24 952 пациента, за все время – 9 809 300.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков призвал россиян успеть сделать прививку до пика новой волны COVID-19. Он отметил, что новый всплеск заболеваемости уже начался в Санкт-Петербурге и Москве.
При этом, по словам Позднякова, если человек привился не так давно или перенес инфекцию, ничего делать не нужно. Если же человек делал прививку давно, то на данный момент следует ревакцинироваться.
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