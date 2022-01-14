Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российское правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, принятый Госдумой в первом чтении законопроект о QR-кодах готовился в связи с распространением штамма "Дельта", однако в настоящее время это будут новые вызовы.
"Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", – приводит слова Голиковой ТАСС.
16 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.
После этого законопроект повторно направили в регионы, верхнюю палату парламента и правительство для обсуждения ко второму чтению.
Позднее стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до конца января. По мнению депутата Сергея Леонова, во время заседания депутаты будут обобщать все отзывы и предложения, которые поступили из регионов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России пока не планируют вводить QR-коды для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом. По его словам, такая возможность пока не обсуждается.
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах
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