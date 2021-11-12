Закон о QR-кодах будет действовать в России до лета 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нормы законов о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут действовать до 1 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В пятницу кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. При этом уточнялось, что перечни конкретных мест, в которых потребуются коды, власти регионов будут определять самостоятельно.

В правительстве отметили, что предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года: после этой даты попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.

